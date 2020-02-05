بدء الدراسة للمتقدمين على برنامج «نيوم للابتعاث الداخلي».. الأحد المقبل

أنهت جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك، اليوم الأربعاء، اختبارات القبول للمتقدمين على برنامج «نيوم» للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف لمرحلة البكالوريوس، بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان في تبوك ، التي استمرت على مدى يومين.

وأوضح مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد عبدالله اللحيدان، أن اتفاقية الجامعة مع «نيوم» تهدف إلى خدمة طلاب وطالبات المنطقة للإسهام في هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه سيتمكن ٥٠ طالبًا من التسجيل والبدء في الدراسة مع بداية الفصل الأول بتاريخ 9 فبراير ٢٠٢٠م، في تخصص الطاقة المتجددة الذي يُنفذ بالشراكة مع جامعة «دايتون» الأمريكية.

وأضاف اللحيدان: «إن الجامعة ستعمل مستقبلًا على إضافة المزيد من الجامعات العالمية والتخصصات للبرنامج المشترك مع «نيوم»، موجهًا شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على دعمه وتشجيعه لأبناء وبنات المنطقة للإسهام في هذا المشروع الكبير».

من جانبه أوضح مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة «نيوم» المهندس محمد بن عطا الله التويجري، أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة برامج أطلقتها «نيوم» في إطار استراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، التي ركزت على دمج أبناء وبنات المجتمع المحلي؛ ليكونوا جزءًا لا يتجزأ من هذا المشروع، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وإيجاد فرص عمل مصممة خصيصًا بناءً على الاحتياج الكبير لكفاءات محلية في مجالات متخصصة.

Advertisements

وأشار التويجري إلى أن البرنامج سوف يوفر منحًا دراسية لنحو 500 شخص خلال السنوات الخمس المقبلة من أبناء وبنات منطقتي تبوك و«نيوم» في عدة مجالات متخصصة، موضحًا أن شركة «نيوم» تنوي كذلك ابتعاث 50 طالبًا إضافيًّا في النصف الثاني من هذا العام إلى جامعة الأمير فهد بن سلطان؛ ليكون إجمالي عدد الطلاب تحت هذا البرنامج 100 طالب في 2020م.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج «نيوم» للابتعاث الداخلي

فتح باب التقديم في برنامج «الابتعاث الثقافي».. واستقبال الطلبات وفق 3 مسارات