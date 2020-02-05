السعودية اليوم / تعليم جازان يدرب أكثر من ٦٠ قائدًا كشفياً



أبو عريش 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

نفذ قسم النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم دورة تطويرية لقادة العمل الكشفي , بحضور مفوضي المفوضيات بتعليم جازان ، وذلك بمقر مركز التدريب الكشفي بمدينة جيزان .

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي رمزي غازي آل عمر أن الدورة تستهدف ٦٠ متدرباً على مدى يومين من خلال العديد من البرامج التطويرية والتنشيطية لقادة العمل الكشفي وعرض خطة النشاط الكشفي وبرامجها المحلية والمركزية والمبادرات التطويرية و طرق تنفيذها ، وعدداً من ورش العمل تشمل تحية العلم والتقاليد الكشفية ، ومنهج الطرق الكشفي ، والاجتماعات والسجلات الكشفية.

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22:46ت م

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