السعودية اليوم / محمد بن راشد يلتقي الرئيس السنغالي



دبي 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم في مدينة دبي الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يزور إمارة دبي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع آفاق التعاون وبناء شراكة استثمارية بين الجانبين خاصة في البنية التحتية والمشروعات السياحية التي سيكون لها أثر بالغ في تقريب المسافات بين شعبي البلدين.

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22:27ت م

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