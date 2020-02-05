

صبيا 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

نظمت إدارة تعليم صبيا اليوم، ملتقى القيادة المدرسية الخامس بمسرح الإدارة، بحضور محافظ صبيا المكلف إبراهيم بن مديني عتودي، وضيوف الإدارة من المناطق التعليمية، والجامعات من الأكاديميين والمتخصصين، وقادة وقائدات المدارس .

وأكد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي في كلمته ، أهمية الملتقى في استعراض خطط تحسين نواتج التعلم، والاطلاع على التجارب والممارسات العالمية والمحلية ، مشددًا على دور وزارة التعليم من خلال مرحلة جديدة عنوانها تحسين نواتج التعلم، وبناء منظومات من الخطط وعقد ورش العمل .

وأشار الحازمي إلى أن إدارة تعليم صبيا عملت على توظيف الملتقيات والبرامج في سبيل تحسين نواتج التعلم، وأن مرتكزات الإدارة من البحث العلمي، والموهبة، والبيئة المدرسية، والطفولة المبكرة، والتحول الرقمي، والانضباط المدرسي، تسهم في تحسين نواتج التعلم.

وتضمن اليوم الأول من الملتقى الذي يستمر يومين أربع أوراق عمل، عن دور القائد المدرسي في رفع المستوى التحصيلي وأحدث الاتجاهات العالمية في القيادة المدرسية وأدوارها الفاعلة في قيادة التعلم، وكذلك إستراتيجية إدارة التعليم لتحسين نواتج التعلم، إلى جانب ممارسات القائد المدرسي في رفع نواتج التعلم .

// انتهى //

22:06ت م

0287





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم صبيا ينظم ملتقى القيادة المدرسي الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.