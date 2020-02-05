شكرا لقرائتكم خبر عن السعوديون مستهدفون بالسرقة فى إسبانيا.. والسفارة تحذر والان نبدء بالتفاصيل

حذرت سفارة المملكة فى إسبانيا المواطنين القادمين إلى إسبانيا بأخذ الحيطة وتوخي الحذر والحرص على وثائق السفر والأمتعة الشخصية بعد تعرض عديد من المواطنين للسرقة. وقالت السفارة في "تويتر": "لاحظت السفارة في الأونة الأخيرة تعرض العديد من المواطنين للسرقة التي تتخذ أشكالا وطرق متنوعة، وعليه تدعو السفارة المواطنين القادمين إلى إسبانيا بأخذ الحيطة وتوخي الحذر والحرص على وثائق السفر والأمتعة الشخصية منذ الوصول وفي جميع الأماكن العامة".

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