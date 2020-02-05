شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تثمن قرار «العدل الدولية» لحماية «الروهينجا» والان نبدء بالتفاصيل

• ندعم خيارات الشعب الفلسطيني

ثمن مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، قرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير ضد حكومة ميانمار تلزمها بضمان حماية أقلية الروهينجا المسلمة؛ استنادا إلى قرار الجمعية العامة الخاص بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، الذي تقدمت به المملكة نيابة عن دول منظمة التعاون الاسلامي.

جاء ذلك خلال مشاركة "المعلمي"، في اجتماع سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة برئاسة جمهورية أفغانستان، وأحاط سفراء الدول الإسلامية بنتائج اجتماع مجموعة الاتصال المعنية بأقلية الروهينجا المسلمة الذي تترأسه المملكة.

وشدد المندوب الدائم، على موقف المملكة الثابت لمناصرة القضية الفلسطينية، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها دولة فلسطين في الأمم المتحدة، مؤكدا حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ودعم المملكة لخيارات الشعب الفلسطيني.