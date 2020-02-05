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التجارة تدعو للتوقف فورًا عن شراء منتج كرات مغناطيسية

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2020-02-05

خطر على الأطفال

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، للتوقف الفوري عن استخدام منتج “كرات مغناطيسية” المشتراة من المتاجر الإلكترونية.

وأضافت التجارة، في بيان لها، أن ذلك بسبب احتواء المنتج على أجزاء مغناطيسية صغيرة لا تناسب الأطفال، وتؤدي إلى خطر الابتلاع ووقوع إصابات خطيرة.

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وينصح الخبراء عادة بتجنب شراء أي أجهزة أو ألعاب تحتوي على قطع صغيرة؛ لخطورتها على حياة الأطفال حال ابتلاعها.

 

 

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