- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم التجارة تدعو للتوقف فورًا عن شراء منتج كرات مغناطيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خطر على الأطفال
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، للتوقف الفوري عن استخدام منتج “كرات مغناطيسية” المشتراة من المتاجر الإلكترونية.
وأضافت التجارة، في بيان لها، أن ذلك بسبب احتواء المنتج على أجزاء مغناطيسية صغيرة لا تناسب الأطفال، وتؤدي إلى خطر الابتلاع ووقوع إصابات خطيرة.
وينصح الخبراء عادة بتجنب شراء أي أجهزة أو ألعاب تحتوي على قطع صغيرة؛ لخطورتها على حياة الأطفال حال ابتلاعها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تدعو للتوقف فورًا عن شراء منتج كرات مغناطيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.