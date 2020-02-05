فيديو.. المرور يكافئ سائقي المركبات الملتزمين

2020-02-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

كافأ فريق حملة 80 للسلامة المرورية بعض السائقين الذين ثبت التزامهم بتعليمات السلامة المرورية؛ كربط حزام الأمان، وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة، وغيرها من التعليمات التي تستهدف حماية أرواح مرتادي الطرق.

وقام المرور بتوزيع شهادات شكر وجوائز مالية قدرها 1000 على السائقين الملتزمين.

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وأوضح الفريق، في فيديو نشره المركز الوطني لسلامة الطرق، أن الجوائز منحت خلال حملة مرورية سرية قاموا خلال بتتبع بعض السائقين في منطقة عسير.

يذكر أن الجوائز قدمت من قبل حملة 80 والإدارة العامة للمرور لسائقي المركبات الملتزمين بقواعد المرور.

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