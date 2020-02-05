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فريق دولي يطلع على مشروع خبرات تعليم الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف

زار فريق مختص من البنك الدولي، وأعضاء من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي من البنين والبنات تعليم الطائف، بهدف الوقوف على الواقع التطبيقي الميداني لمخرجات مشروع خبرات، فيما زار الفريق نماذج من معلمي ومعلمات خبرات، والوقوف على جهودهم في المدارس وداخل حجرة الدراسة.

واستقبل مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بالطائف محمد النفيعي الفريق الزائر الذي يضم الدكتور خالد العيدي، والدكتور عبدالقادر الحربي، والدكتور محمد العبدالكريم، بحضور مدير إدارة التدريب والابتعاث ومدير إدارة الإشراف التربوي للبنين.

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ونوه النفيعي ببرنامج خبرات الذي عده من البرامج المهمة التي تبنتها وزارة التعليم للاستفادة من الخبرات والتجارب ونقلها للآخرين، مثمنا للفريق الزائر جهوده الكبيرة ومتابعته لأثر البرنامج ميدانيا من المدارس.

وتابع الوفد الزائر في جانبي «البنين والبنات» العمل التعليمي والواقع المهني التطبيقي لمخرجات مشروع خبرات بعدد من المدارس، قام خلالها الفريق بزيارة صفية لمعلم خبرات، كما قام الفريق النسائي بزيارة صفية لمعلمة خبرات، بعدها عقد اجتماعا في الجانبين.

وثمن الفريق الزائر جهود معلمي خبرات في مدرستي البنين والبنات، مشيدا بما لمسه من تطور مهني تعليمي من خلال الاستفادة من التجربة الدولية، وأثر ذلك على المستوى التحصيلي المعرفي للطلاب والطالبات.