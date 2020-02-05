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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
يتطلع شباب الأهلي المتصدر إلى استعادة لغة الفوز وتقليص حظوظ الجزيرة الرابع في منافسته على اللقب، عندما يستضيفه اليوم في قمة المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم التي تشهد مواجهة نارية أخرى بين العين الثالث والشارقة الوصيف.
وستكون الفرصة سانحة أمام المتصدر لإبعاد أحد منافسيه على اللقب، في حال فوزه على الجزيرة الذي يخوض بدوره مباراة مصيرية.
وما ينطبق على الجزيرة ينطبق أيضا على العين وضيفه الشارقة، حين يلتقيان غدا في قمة سيكلفهما التعثر فيها الكثير على صعيد البقاء في المنافسة.
كانت هذه تفاصيل خبر قمتان ناريتان في دوري الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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