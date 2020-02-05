النيران الصديقة تؤهل ليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن
تأهل فريق ليفربول إلى الدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه الصعب على ضيفه شروسبري تاون بهدف دون رد مساء أمس الأول في مباراة الإعادة للدور الرابع بالبطولة.
وسجل هدف المباراة الوحيد رو شون ويليامز، لاعب شروسبري، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ75، فيما انتهت المباراة الأولى على ملعب شروسبري بالتعادل 2/2، حيث أراح المدرب يورجن كلوب عددا من اللاعبين الأساسيين بالفريق وعلى رأسهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، واعتمد على مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب.
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