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كورونا يهدد أولمبياد طوكيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طوكيو

أعربت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية (طوكيو 2020) عن قلقها المتزايد إزاء تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد الذي تفشى في الصين، على الدورة التي من المفترض أن تنطلق فعالياتها بعد أقل من ستة أشهر.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة، توشيرو موتو، في اجتماع مع مسؤولي اللجنة البارالمبية الدولية «أشعر بالقلق بشأن احتمال أن يلقي انتشار المرض المعدي بظلاله على الزخم المتزايد للدورة الأولمبية».

وأضاف موتو «أتمنى أن يتلاشى هذا الأمر في أقرب وقت ممكن»، مؤكدا أن اللجنة المنظمة ستتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية وكذلك الحكومة اليابانية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.