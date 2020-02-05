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حديقة باسم مهندس ألماني خطط حي السفارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

افتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحي السفارات الأمير بدر بن فرحان حديقة باسم المهندس الألماني الراحل ريتشارد بوديكر في حي السفارات، بحضور أسرته القادمة من ألمانيا والسفير الألماني لدى المملكة، تكريما لجهوده طوال الـ46 عاما في التخطيط الحضري وهندسة المسطحات الخضراء في المملكة وتحديدا بحي السفارات.

ورحب الأمير بدر بن فرحان، في كلمة له خلال افتتاح الحديقة، بأسرة بوديكر، وقال «نجتمع اليوم لتقدير جهود أحد المهندسين الراحلين ممن أسهم في التخطيط الحضري وتطوير المناطق الجافة وهندسة المسطحات الخضراء طيلة 46 عاما في منطقة الرياض، في الحي الذي أحب وبذل فيه الكثير من العطاء والتفاني في العمل (حي السفارات)»، مؤكدا أن المملكة لا تنسى كل من عمل من أجلها، سواء من المواطنين أو المقيمين.

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وأوضح أن إطلاق اسم ريتشارد بوديكر على إحدى الحدائق التي عمل عليها من ضمن الكثير من المواقع والحدائق في العاصمة وفي حي السفارات بالخصوص، تكريما لمهنيته وتقديرا لجهوده، مشيرا إلى أن الجميع سعوا جاهدين لتطوير حي السفارات وجعله متميزا بذاته، ونقدر جهود الجميع على جميع المستويات على عملهم وخبراتهم المبذولة في مزج الثقافة المحلية بالعالم أجمع في مكان واحد.

من جهته، شكر ينس بوديكر، ابن المهندس ريتشارد، نيابة عن أسرته مبادرة الهيئة العامة لحي السفارات، معبرا عن فخرهم بإطلاق اسم والدهم على إحدى الحدائق المفضلة لديه، مشيرا إلى ما يكنه والده تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها من احترام وتقدير لثقافتها وبيئتها.

وأكد أن والده ترك أثرا في الصحراء، وأن أسرته ستبذل قصارى جهدها لاستمرار رؤيته وتوثيق التعاون مع المملكة، واستكمال مسيرة والدهم الممتدة لأكثر من أربعة عقود.