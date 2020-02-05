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"دكتور نيوم" يتنبأ بالمشاكل الصحية قبل حدوثها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

طورت شركة نيوم نظاما طبيا متقدما تحت مسمى «دكتور نيوم» لجمع البيانات الصحية للسكان والتنبؤ بمشاكلهم الصحية قبل حدوثها، وذلك بحسب ما أوضحه الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس نظمي النصر، خلال جلسة بعنوان «مدن ذكية صممت لتكون آمنة»، ضمن جلسات المنتدى الدولي للأمن السيبراني.

وقال النصر إن نيوم ستكون أول مكان في العالم يعتمد على الرقمنة بشكل كامل، مشيرا إلى استخدام الأجهزة الحديثة للأمن السيبراني، والعمل على خطة لتدريب الآلاف من المواطنين الذين سيستثمر فيهم لتقديم الخدمة في نيوم، مبينا أنه سيعلن الشهر المقبل عن المخطط الإقليمي لنيوم الذي سيكون تطورا لنمط الحياة وليس مجرد ثورة، وسيرى الجميع مدى تقدم نيوم، حيث ستكون منطقة ذكية متطورة تستخدم فيها المعلومات لتحسين مستوى معيشة السكان، إذ تسعى لاستقطاب مليون ساكن بحلول 2030، ولهذا جرى تطوير حزم كبيرة من الخطط الرقمية لهم ابتداء من التعاملات الالكترونية لكل نواحي الحياة.

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وأضاف «نيوم هي أرض المستقبل، وهي تربط الوجهات المختلفة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي»، مؤكدا أن نيوم ستكون أول مكان مشغل بالطاقة بنسبة 100% من خلال الاعتماد على نظام محمي بشكل كامل.

وتطرق إلى بعض الأمثلة على تقدم نيوم، أهمها تطوير نيوم نظاما طبيا متقدما تحت مسمى «دكتور نيوم» لجمع البيانات الصحية للسكان والتنبؤ بمشاكلهم الصحية قبل حدوثها، كذلك ستوفر للمسافرين نظام سفر متقدما جدا، بحيث لا يتعامل زوار نيوم مع أي تعقيدات أو إجراءات مطولة، وذلك من خلال مسح بياناتهم الحيوية. وستجعل منظومة الطاقة المتجددة في نيوم متطورة وتدعم الشبكات الذكية لتحسين أداء وفعالية الشبكات الكهربائية، مفيدا بأن كل هذه التقنيات تعتمد على المعلومات، و»لهذا سنعمل على أن نطور منظومة حماية متقدمة من خلال عقد شراكة مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتدريب وتطوير جيل كامل من المتخصصين لحماية نيوم. كما ستعمل نيوم على عقد المزيد من الشراكات لتطوير الكوادر المحلية في مجال الأمن السيبراني».

وأشار الرئيس التنفيذي لنيوم إلى أنه جرى خلال السنوات الثلاث الماضية وضع استراتيجية لكل جزء من نيوم، معربا عن إيمانه بمثل هذه المشاريع المستقبلية، حيث يعد عام 2020 عام البناء والتنفيذ. واستغرق العمل على الخطط والاستراتيجيات عامين كاملين نظرا لضخامة المشروع، وسكون هناك رحلة مدتها 10 سنوات لإيجاد أول منطقة في العالم مستقبلية مصممة بتصاميم مستقبلية.

أمثلة على تقدم نيوم