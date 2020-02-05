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منتدى الأمن السيبراني يناقش كيفية المحافظة على الاقتصاد العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

نوه نائب رئيس مجلس إدارة شركة بوز ألين هاميلتون للاستشارات الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية، مايكل ماكونيل، بالمبادرتين اللتين تبناهما ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، ولتمكين المرأة في الأمن السيبراني.

وأشاد في مستهل كلمته بأعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في العاصمة الرياض بجهود المملكة في الأمن السيبراني.

وركز خلال فعاليات اليوم الثاني من المنتدى على أهمية مواصلة الحوار والعمل من أجل المحافظة على الاقتصاد العالمي، مبينا أنه في كل يوم عمل هناك من 13 إلى 14 تريليون دولار يتم تداولها في نظام البنوك العالمي مما يؤكد أهمية العمل على تطوير أنظمة الأمن السيبراني، وقال «إن العالم لن يعمل بدون بنوك، لأنه لا يمكن أن تكون هناك وسيلة لتبادل السلع إلا مع وجود النقد».

من جهته ألقى رئيس شركة بالو إلتو الأمريكية أمت سنغ كلمة حول مستقبل الأمن السيبراني، تحدث فيها عن الاتجاهات السائدة والمشهد المتنامي لتهديدات الأمن السيبراني.

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واستعرض اتخاذ المؤسسات والشركات نهجا كليا للأمن السيبراني للبقاء في الأمان وحماية معلوماتهم الرقمية، مشيرا إلى أن إحدى المؤسسات المالية فقدت في يوم واحد أكثر من ستة مليارات دولار، وعدم استطاعة شركة دولية أخرى إيصال الطرود إلى أصحابها مما يؤكد أهمية قضية الأمن السيبراني التي تأتي في المركز الثاني العالمي بعد قضية التغيير المناخي.

وأكد أهمية الحوار والحديث بين الجميع في الأمن السيبراني كمجتمع واحد للحصول على أفضل النتائج والممارسات لجعل العالم أكثر أمانا.

وقال «أمامنا فرص كبيرة جدا بوجود السحابة الحاسوبية التي تمكننا من إعادة بناء الصناعات الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهناك حوالي ملايين الأجهزة التي يرتبط بعضها ببعض، وفي حالة عدم استخدام هذه البيانات بشكل فعال سنعاني من مشاكل كبيرة».

ولفت إلى أن جميع التقنيات بحد ذاتها تعاني من مخاطر كبيرة، حيث يستغرق الأمر فقط من خمس إلى ست دقائق حتى يتم اختراق أي جهاز حاسوبي.

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