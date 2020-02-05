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ساركوزي: الرياض وجهة العالم الحالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعرب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عن سعادته لوجوده في مدينة الرياض والمشاركة في جلسات ملتقى الأمن السيبراني، مؤكدا تغير وجهة العالم صوب مدينة الرياض خلاف الماضي حينما كانت باتجاه الغرب، مشيدا برؤية المملكة 2030 كونها رؤية للمستقبل.

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وأكد نيكولا ساركوزي أهمية المبادرتين اللتين تبناهما ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لحماية الأطفال في العالم السيبراني وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.

وبين خطورة الأمن السيبراني باعتباره الخط الأول مستقبلا، متفوقا على السلاح، كون الهجمات السيبراية قد تدمر بلدا كاملا من دون معرفة مرتكب هذا الهجوم.

ووصف الرئيس الفرنسي السابق عالم الأمن السيبراني بالفوضى، كونه لا توجد قوانين ولا سلطة ولا إمكانية للحوار، فجميع المنظمات السياسية تم تجاوزها سياسيا وتقنيا، مقترحا مواجهة ذلك بتفعيل المبادرات في ذلك وإنشاء منتدى سنوي دوري تشارك فيه الدول العظمى في مجال الأمن السيبراني ابتداء من هذا العام بمبادرتي المملكة لمواجهة الأزمات.