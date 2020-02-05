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خادم الحرمين يبعث برسالة لرئيس وزراء إثيوبيا تتعلق بتطوير علاقات البلدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض، أديس أبابا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية إلى رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية آبي أحمد علي تتعلق بتطوير العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بينهما على مختلف الأصعدة، والتنسيق مع جمهورية إثيوبيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي أمس وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان. إلى ذلك بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا في وفاة دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق. وقال الملك سلمان: تلقينا نبأ وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة مماثلة لرئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا. وقال ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء. من جهة أخرى هنأ خادم الحرمين الشريفين، في برقية بعثها للحاكم العام لنيوزيلندا باتسي ريدي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، معربا باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيا لحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.