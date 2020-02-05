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أمير الشرقية: ذوو الإعاقة تجاوزوا حواجز مخيلة المثبطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

قال أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف إن الأشخاص ذوي الإعاقة فئة عزيزة على الجميع، ودائما يثبتون أنهم قادرون على تجاوز الصعاب والحواجز التي في مخيلة المثبطين.

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وأكد خلال تدشينه بديوان الإمارة أمس مبادرة جمعية إيفاء لبدء أعمال اللجنة التكاملية لجمعيات ذوي الإعاقة بالمنطقة على ضرورة الحرص على تجويد وتحسين الخدمة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين مؤسسات القطاع غير الربحي من ابتكار وتطوير خدمات تراعي تطلع هذه الفئة، وتسهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة، التي تبنت تعزيز واستثمار قدرات وأبناء الوطن.

وأشاد بالمبادرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، مبينا بأن إنشاء اللجنة التكاملية لجمعيات ذوي الإعاقة بالمنطقة تهدف إلى تكامل الجهود في تحسين خدمات المستفيدين وتعزيز قنوات الاتصال بين الجمعيات، وتبادل البيانات والمعلومات بين الجمعيات وإطلاق المبادرات الموحدة المشتركة ورفع جودة الأداء المؤسسي للجمعيات، ورفع كفاءة الأداء للعاملين في الجمعيات.

من جانبه أعرب مدير عام جمعية إيفاء لذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، على دعمه المتواصل والمستمر للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن اللجنة تهدف إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الخيرية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة، بما يسهم في تطوير الأداء ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة منها ويضيف قيمة للمجتمع وفق التطلعات المأمولة.