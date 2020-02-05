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أمير مكة يطلع على خطط هيئة الطيران المدني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على خطط الهيئة العامة للطيران المدني المستقبلية. كما اطلع خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة أمس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالهادي المنصوري، على تطورات الأعمال في مطارات المنطقة.



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