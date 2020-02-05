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مختصون: الهيئات الثقافية الجديدة تدعم جاذبية المملكة الحضارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء 11 هيئة ثقافية جديدة سيعمل على الارتقاء بالثقافة المجتمعية، وتعزيز مسارات النمو الاقتصادي المستدام، والتأثير الإيجابي المتوقع في برنامج جودة الحياة، وسيبرز مكانة المملكة الثقافية عاليا على المستويين الإقليمي والدولي، لافتين إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة أمس الأول إنشاء 11 هيئة ثقافية في مجالات الأدب والنشر والترجمة والمتاحف والتراث والأفلام والمكتبات وفنون العمارة والتصميم والموسيقى والمسرح والفنون الأدائية والفنون البصرية وفنون الطهي والأزياء.

دعم المقومات

وأشار رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي إلى أن إنشاء مثل هذه الكيانات ومنحها الاستقلال المالي والصفة الاعتبارية، يجعلها قادرة على إعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي، وضمان جودة وفعالية مخرجاته، وتطويره بما يتواءم مع ما تمتلكه المملكة من مقومات حضارية وتراثية كبيـرة ومتنوعة، مما يدعم باستغلالها الأمثل استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبعها الدولة، ويعزز من المكانة التاريخية للمملكة في الوجدان الإنساني العالمي.

وأوضح أن القرار يدعم من جانب تطوير القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة تطلعات الرؤية ومستهدفاتها ويؤكد مدى الوعي والإدراك الحكومي بالأبعاد الحضارية والاقتصادية للقطاع الثقافي بما يعزز جاذبيته الاجتماعية الغنية بالفرص الاستثمارية الواعدة.

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تشجيع المواهب

بدوره أشار رئيس جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية يوسف الحربي إلى أن تأسيس الهيئات هو جزء من التطوير للشأن الثقافي في بلادنا وخطوة متقدمة نحو إعطاء اهتمام ودور أكبر لجميع المختصين في المجالات الفنية والثقافية وتشجيع المواهب، وهو ما يخلق الحراك المتكامل لكل هيئة دون أن ينفصل عن القطاع ككل.

وأضاف أن الهيئات ستكون نواة عمل وتركز نشاطها في مجالها، وستثري الحركة الثقافية، منوها بأن التركيز على الجوانب الثقافية التي جاءت في القرار سيخلق حراكا شاملا للارتقاء والتطوير والمواكبة والتحفيز والانفتاح والبحث وإبراز جميع مجالات الإبداع.

وأفاد بأن القرار سينصف مختلف التخصصات ويرتقي بها ويحفز روح الابتكار، بما يجعل من المملكة محط الأنظار في العالم ورائدة في التطور الثقافي والعالمي، كما هي رائدة في المجال الاقتصادي والتجاري.

تسريع التنفيذ

وقال رئيس جمعية الثقافة والفنون السابق بالمنطقة الشرقية عيد الناصر إن القرار خطوة مهمة لجميع المثقفين والمهتمين بالثقافة والفنون بالمملكة، وتساءل الناصر عن مصير المؤسسات الثقافية الحالية مثل جمعيات الثقافة والأندية الأدبية ومؤسسات التراث الوطني، وهل ستضم إلى الهيئات الجديدة أم لا؟ مشيرا إلى أن شرح القرار والإعلان عن تفاصيله سيكونان من مهمات وزارة الثقافة التي نشطت بشكل لافت في الفترة الأخيرة.