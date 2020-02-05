

إسطنبول 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

أصيب 120 شخصًا على الأقل اليوم نتيجة حادث خروج طائرة عن المدرج في مطار صبيحة الدولي في إسطنبول ما أدى إلى انشطارها ثلاثة أجزاء واندلاع النار فيها.

وأكد حاكم إسطنبول علي يرليكايا نقل 120 جريحًا إلى المستشفيات، مبيناً أن معظم الجرحى في حال جيدة باستثناء شخص أو اثنين.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "تي أر تي:" إنّ المطار أغلق، كما حضر رجال الإطفاء إلى مكان الحادث على الفور ولا تزال عمليات الإجلاء جارية.

// انتهى //

21:53ت م

0281





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابة 120 شخصًا على الأقل نتيجة حادث خروج طائرة عن المدرج في إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.