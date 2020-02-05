

جنيف 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس المجتمع الدولي لتوفير 675 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة لاحتواء فيروس كورونا التاجي الجديد خلال الشهور الستة القادمة .

وأوضح أن 6 ملايين دولار من هذه الميزانية ستوجه لعمليات المنظمة، بينما يوجه المبلغ الباقي لمساعدة الدول التي تحتاج للدعم في مجال الكشف السريع والتشخيص وغيرها، مشيراً إلى أن تكلفة خطة الاستجابة أقل بكثير مما سيتعين إنفاقه في حال تفشي الوباء .

ووجه الشكر لمؤسسة بيل وميليندا جيتس التي بادرت بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار .

وأعلن الدكتور ادهانوم أن عدد الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 24363 حالة إصابة، منها 490 حالة وفاة، وخارج الصين يوجد 191 حالة إصابة في 24 دولة، وحالة وفاة واحدة في الفلبين، وهو مايمثل أكبر ارتفاع في أعداد حالات الإصابة خلال يوم واحد، مشيرًا إلى أن المصابين خارج الصين بينهم فقط 31 شخصًا لم يسافر إلى الصين، لكنه أصيب بالعدوى بعد اتصاله بأشخاص مصابين من ووهان وهي مركز الفيروس .

// انتهى //

19:22ت م

0253





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير 675 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.