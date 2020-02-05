السعودية اليوم / "عمل طريف" ينفذ جولات تفتيشية على المحلات التجارية ويضبط عدداً من المخالفات



واس 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

نفذ مكتب العمل بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، حملات تفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطته بالمحافظة أسفرت عن ضبط ثمان مخالفات تم اتخاذ الاجراءات النظامية بحقها.

وأشار مكتب العمل بمحافظة طريف، أن الجولات التفتيشية تأتي على المحلات التجارية بمختلف أنشطتها بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وامتثالاً لقراراتها ولوائحها

من جهته، دعا فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق " معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) .

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19:20ت م

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