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شكرا لقرائتكم فيديو.. اليوم نهاية موسم الشبط وغدًا بداية العقارب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مدته 39 يومًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن نهاية موسم الشبط اليوم الأربعاء وبدء موسم العقارب غدًا الخميس.
وقال الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن مدة موسم العقارب أطول بالمقارنة بموسم الشبط، إذ تصل مدته لـ 39 يومًا.
وأضاف أن تلك المدة مقسمة إلى 3 موجات بحسب نجوم الموسم كل موجة مدتها 13 يومًا، وهي عقرب السم، وسمي بذلك لأن برده يقتل كالسم، والثانية عقرب الدم؛ وذلك لأن برده يدمي ولا يقتل، والثالثة عقرب الدسم، وسمي بذلك لتوهما فترة الربيع.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد توقعت هطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية.
كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
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