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شكرا لقرائتكم فيديو.. إصابة 52 راكبًا في تحطم وانشطار طائرة تركية لنصفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أثناء هبوطها في أحد المطارات بإسطنبول
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفع عدد المصابين جراء تحطم طائرة ركاب تركية، مساء اليوم الأربعاء، لـ52 مصابًا أثناء هبوطها في أحد المطارات بإسطنبول.
يأتي ذلك بعدما أعلن وزير النقل التركي، تشاهيت تورهان، عدم وجود خسائر في الأرواح جراء تحطم الطائرة ولا إصابات، غير أن مقاطع تحطم الطائرة تشير إلى غير ذلك، وتثبت كذب وزير النقل التركي.
من ناحية أخرى، كانت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا اليوم الأربعاء قالت: إن 33 شخصًا لقوا حتفهم في انهيار جليدي ثانٍ في شرق البلاد.
ووقع الانهيار بينما كان هؤلاء الأشخاص يبحثون عن مزيد من ضحايا الانهيار الأول الذي وقع أمس وأودى بحياة خمسة مواطنين. وجرى إنقاذ ثمانية من هذا الانهيار قبل وقوع الانهيار الثاني، وأضافت الإدارة أن 53 شخصًا أصيبوا بجروح.
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