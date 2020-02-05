تعليم الشمالية يعلن عن مسابقة لأفضل إنفوجرافيك وفيديو موشن

2020-02-05

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، مسابقة لأفضل (انفوجرافيك ، فيلم، فيديو موشن جرافيك ) وذلك ضمن مبادرة ” وقولوا للناس حُسنا ” ، للبنين والبنات لمنسوبي المدارس والطلاب والطالبات ومنسوبي الإدارات وأولياء الأمور.

كما اشترطت الإدارة وجود الشعارات المطلوبة على التصميم ،والإلتزام بالقواعد النحوية والإملائية في الكتابة على التصميم، وأن يكون ضمن موضوع المبادرة ،وترتيب الأفكار وترابطها، وتظهرمهارة البحث في التصميم بصورة جليّة ، جاذبية المشاركة من حيث الإتقان والابتكار وتوزع الشعارات بشكل متناسق ، وتناسق الخط وألوانه مع التصميم وتناسق الألوان مع بعضها البعض ، وبيانات المتسابق واضحة ، وأن لا يتجاوز الفيديو دقيقة ونصف، وحددت الإدارة أن تكون مشاركة واحدة ترسل لوسم المبادرة.

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