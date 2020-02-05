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نقل بطولة غرب آسيا من لبنان للأردن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - عمان

قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم إقامة النسخة الثانية من بطولة الشباب تحت سن 19 عاما في مدينة العقبة الأردنية خلال الفترة من 17 إلى 26 مارس المقبل.

وكان من المقرر أن يستضيف الاتحاد اللبناني البطولة لكنه اعتذر بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان، ليتصدى اتحاد غرب آسيا بالتالي لتنظيمها بالتعاون مع الاتحاد الأردني والجهات الرسمية ذات العلاقة في مدينة العقبة.

وتشارك في البطولة منتخبات السعودية، لبنان، العراق، فلسطين، سوريا، البحرين، الإمارات.