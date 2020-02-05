شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - عمان
قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم إقامة النسخة الثانية من بطولة الشباب تحت سن 19 عاما في مدينة العقبة الأردنية خلال الفترة من 17 إلى 26 مارس المقبل.
وكان من المقرر أن يستضيف الاتحاد اللبناني البطولة لكنه اعتذر بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان، ليتصدى اتحاد غرب آسيا بالتالي لتنظيمها بالتعاون مع الاتحاد الأردني والجهات الرسمية ذات العلاقة في مدينة العقبة.
وتشارك في البطولة منتخبات السعودية، لبنان، العراق، فلسطين، سوريا، البحرين، الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل بطولة غرب آسيا من لبنان للأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.