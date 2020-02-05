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1581 لغما حوثيا انتزعها مسام في أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تمكن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الخامس من يناير 2020م، من انتزاع 3 ألغام مضادة للأفراد و2,269 لغما مضادا للدبابات و8 عبوات ناسفة و1,165 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,581 لغما متنوعا خلال الأسبوع الخامس لهذا الشهر.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 127,483 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء، ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام» في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية.