892 صينيا نجوا من كورونا الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ بكين
أعلنت السلطات الصحية الصينية أمس أن 892 مصابا بفيروس كورونا المتحور الجديد خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن اللجنة الوطنية للصحة القول في تقريرها اليومي إن 262 شخصا، بينهم 125 شخصا بمقاطعة هوبي، خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم من الفيروس.
وكانت السلطات الصينية أعلنت أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 490 شخصا، بالإضافة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 24,324 حالة في 31 منطقة على مستوى الأقاليم الصينية.
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