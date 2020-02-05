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الجزائر تدمر مخبأ للجماعات الإرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الجزائر

دمرت قوات الجيش الجزائري مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير قرب مدينة بني ميلك بتيبازة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس، بأن قواتها بكل من عين قزام وبرج باجي مختار أوقفت 10 مهربين وحجزت مركبتين رباعيتين، فيما ضبطت بندقيتي صيد ومسدسا آليا بكل من المسيلة والشلف وتيزي وزو.

وأحبطت قوات حرس السواحل الجزائري محاولات هجرة غير شرعية لـ94 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تيبازة والشلف ووهران وعين تموشنت ومستغانم، وأوقفت 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وعين أمناس وبشار.