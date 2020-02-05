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ملتقى للقيادات الأكاديمية النسائية يعزز التحول إلى نظام الجامعات الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

في خطوة من شأنها بناء رؤية منظمة ذات قيادات إلهامية تعزز التحول إلى نظام الجامعات الجديد، بدأت أمس فعاليات وأعمال الملتقى الأول للقيادات الأكاديمية النسائية في الجامعات السعودية، الذي تنظمه وكالة شؤون الطالبات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ويعد الأول على مستوى المملكة، بحضور وكيل الوزارة للتعليم الجامعي الأهلي الدكتورة ريمة اليحيى، ووكيلات الجامعات وعميدات ورئيسات الأقسام وعدد من المتحدثين وعدد من القيادات النسائية في الجامعات السعودية.

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وأوضحت وكيلة الجامعة الدكتورة دلال التميمي، أن اللقاء الذي يستمر يومين، يهدف إلى تأكيد أثر القيادة التحولية ودورها في بناء رؤية منظمة ذات قيادات إلهامية تعزز التحول إلى نظام الجامعات الجديد، وإبراز المفاهيم المشتركة لتمكين القيادات الأكاديمية، وتحقيق التبادل المعرفي وفتح قنوات التواصل لطرح أنماط القيادة المثلى.

وأشارت إلى أن اللقاء يتضمن عددا من المحاضرات وحلقات نقاش وورش عمل، متمنية أن يحقق أهدافه ويفتح بابا واسعا للتشاور المهني والتبادل المعرفي، والسعي على توسيع قاعدة التواصل الإيجابي بين القيادات، مما سيسهم إيجابا في إيجاد حلول لما قد يواجههن من مشاكل أو عقبات، وأن تخرج حلقات النقاش بتوصيات مفيدة.

من جانبها نوهت النائبة والمشارك الأعلى لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للتقدم الوطني الاستراتيجي الدكتورة نجاح عشري، أن مثل اللقاءات تشجع على بيئة تعاونية لمد جسور التعاون والتواصل لطرح المشكلات والحلول التي تم التوصل إليها، ولإيجاد نظرة محددة وهدف واحد للتعريف بالجامعات السعودية أو تعريفهم بما يخدم مصالح الجامعات، مؤكدة أن تعاون القيادات وتبادل خبراتهم يعود بالنفع لمؤسسات التعليم العالي ويحقق أهدافهم وخططهم.