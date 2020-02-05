برامج لتأهيل قائدات ومعلمات 181 روضة بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الطفولة المبكرة برامجها لخدمة 18.071 طفلا موزعين في 181 روضة حكومية وأهلية.
وأوضحت مديرة الطفولة المبكرة زكية الصبحي أن الدورات التي تستهدف قائدات ومعلمات مدارس الطفولة المبكرة تشمل: مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية - الفهم القرائي، ومستويات استراتيجية تدريس الأسئلة الصفية، ومنطلقات علمية، ومهارات تطبيقية، والتعلم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة لمعلمات الطفولة المبكرة، ورياض الأطفال، وبرنامج القيادة المدرسية في الطفولة المبكرة لمعلمات الطفولة المبكرة ورياض الأطفال.
وتضمنت البرامج معايير التعلم المبكر النمائية للفئة العمرية من 3 - 6، وصياغة الأهداف في رياض الأطفال، والخطة الفردية الأسرية، وطفلي والأجهزة الالكترونية، وطرق تعلم نشاط اللقاء الأخير والخرائط الذهنية.
من البرامج:
- أنمي مهارات طفلي والسلامة الشخصية للطفل في رياض الأطفال
- فن الإداري بسجلات الدليل
- البيئة الصفية في رياض الأطفال
- دور ممارسة الألعاب في خفض بعض الانفعالات لدى الأطفال
- واستراتيجيات التعلم والتعليم والسجلات في رياض الأطفال
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