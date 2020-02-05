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الانتهاء من أعمال تأهيل ممشى كورنيش الليث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الليث

أنهت بلدية محافظة الليث أعمال تأهيل ممشى الكورنيش الممتد بطول 880 متر، وذلك تزامنا مع حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي تنفذها البلدية بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة.

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وأوضح رئيس بلدية الليث، المهندس عبدالعزيز المالكي، أن أعمال صيانة ممشى الكورنيش تضمنت تركيب بلاط مطاطي، وأعمدة إنارة بارتفاع 6 أمتار، وعدد من «البردورة» الملونة بطول 2000 متر.

وفيما يخص حديقة الكوشان الأثرية بين أن العمل جار لزراعة النجيل الطبيعي بمساحة 24000 متر مربع، وتركيب 60 من أعمدة الإنارة.

ولفت إلى استمرار أعمال الصيانة خلال الفترة المقبلة في عدد من المواقع والشوارع بالمحافظة ضمن جهود البلدية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتطوير الخدمات في المرافق العامة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.