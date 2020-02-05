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برنامج جودة الحياة في ورش عمل حول المدن الإبداعية باليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

شارك مركز برنامج جودة الحياة في ورشة عمل حول «المدن الإبداعية»، من تنظيم البنك الدولي بالشراكة مع اليونسكو، في مدينتي كيوتو وطوكيو اليابانيتين.

ونظمت ورش العمل من قبل منصة (Technical Deep Dive) بدعم من الحكومة اليابانية، وتناولت تمكين الأنشطة الثقافية والإبداعية من أجل التنمية الاقتصادية الشاملة، وكيفية الاستفادة منها لتحسين التنمية الحضرية وجودة الحياة لسكان المدن والزوار.

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وضمت الورشة 69 مشاركا من 11 دولة، إضافة إلى ممثلين من الحكومة اليابانية في طوكيو وكيوتو. وقدم مركز برنامج جود الحياة عرضا عن خطة عمل تشمل كيفية الاستفادة من تجارب المدن اليابانية لدعم الشباب.

وترتبط ورش العمل بمؤشر اليونسكو العالمي للمدن الإبداعية من خلال شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو لتعزيز التعاون مع وبين المدن.

ويعمل برنامج جودة الحياة من خلال التواصل مع شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو على ضم عدد أكبر من المدن السعودية لتكون من ضمن المدن الإبداعية.

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