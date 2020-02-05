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إزالة تعديات في متنزه شيبانة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها أزالت بلدية محافظة بلقرن خلال هذا الأسبوع تعديات وإحداثات في متنزه شيبانة بسبت العلاية. وأبان رئيس البلدية أحمد البارقي أن عمليات الإزالة في المتنزه شملت تسوير مساحات مختلفة وغرفا وهناجر تقدر مساحتها بـ4250 م2، إضافة إلى بعض العقوم الترابية، مؤكدا أن البلدية ستواصل عمليات الإزالة لأي تعد على الأراضي الحكومية، وتحيل المعتدين للجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم.



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