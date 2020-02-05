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تويتر تعلن حذف مقاطع الفيديو المزيفة للحقائق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ واشنطن

أعلنت شركة «تويتر» للتواصل الاجتماعي أنها ستصنف منشورات معينة تحتوي على مواد إعلامية يجري التلاعب بها بشكل مخادع، وسيتم حذفها في بعض الحالات.

ويستهدف هذا الإعلان مقاطع الفيديو التي تعدل ببرمجيات من شأنها خداع المشاهد، حيث تعمل تلك المقاطع في بعض الحالات على نشر محتويات مزيفة عن سياسيين.

وقالت تويتر إنها ربما تصنف مقاطع الفيديو «التي يتم تعديلها بشكل كبير أو مخادع»، وربما تحذف المقاطع المعدلة التي تؤثر على السلامة العامة أو تسبب «ضررا خطيرا».