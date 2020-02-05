فيضانات نيوزيلندا تخلي المنازل من السكان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ ويلينغتون
أدت فيضانات في جزيرة ساوث آيلاند في نيوزيلندا إلى نزوح آلاف الأشخاص من منازلهم أمس، فيما علق مئات السياح في موقع ميلفورد ساوند الخلاب.وأعلنت منطقة ساوثلاند حالة الطوارئ بعد تساقط أكثر من 1000 ملم من الأمطار خلال 60 ساعة، مما تسبب بانزلاقات أتربة على طرق رئيسة وفيضان أنهر عن ضفافها.
وطلبت السلطات من الأهالي في المناطق المنخفضة، إخلاء منازلهم فورا، مع ارتفاع منسوب نهر ماتاورا، كما نبهت الأهالي في المناطق الأبعد للاستعداد للمغادرة.
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