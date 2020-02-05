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مقهى حواري عن دور الشباب بالقطاع السياحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - سكاكا

ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الجوف بالتعاون مع مجلس شباب الجوف مساء غد، ندوة حوارية ضمن برنامج المقهى الحواري بعنوان «دور الشباب في القطاع السياحي»، يقدمها مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ياسر العلي، بمقهى إلم بمدينة سكاكا.

وأوضح مشرف المركز بمنطقة الجوف عبدالعزيز الحموان أن المركز يعمل حاليا على تنفيذ برامج حوارية، كديوانية حوار والمقهى الحواري ودورات تدريبية لحقائب مختلفة، ضمن أهداف المركز الذي يعمل على ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها في المجتمع بجميع فئاته بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية.