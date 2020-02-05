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تأهيل المشرفات التربويات المستجدات بالباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة نظمت إدارة الإشراف التربوي للبنات بالإدارة العامة لتعليم الباحة برامج تدريبية لتأهيل المشرفات التربويات المستجدات شاركت فيها نحو 14 مشرفة تربوية. وتهدف البرامج التي تستمر 12 يوما بواقع 60 ساعة تدريبية إلى تنمية المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للمشرفات التربويات الجدد من خلال تعريفهن بالمفاهيم الأساسية للعملية الإشرافية وتحقيق الأهداف التفصيلية. وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي بتعليم الباحة المشرفة على البرامج منى مشرف، أن البرامج تستهدف المشرفات المستجدات وتنوعت لتشمل كفايات المشرف التربوي، وكيفية معالجة القضايا التربوية.



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