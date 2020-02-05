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إزالة صبات خرسانية في عكيشية مكة

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إزالة صبات خرسانية في عكيشية مكة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الخدمات العامة أمس، عددا من الصبات العشوائية بطريق العكيشية بمكة المكرمة، ضمن مبادرة الأمانة «مكة بلا حواجز خرسانية» لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

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كما نفذ قسم الأسواق بالبلدية حملة رقابية بمواقف حجز السيارات بطريق الليث لمنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة تتسبب في إلحاق الضرر بمرتادي الحدائق أو تشويه المظهر العام.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، أن إزالة الصبات تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية بشوارع وطرق مكة المكرمة، واستبدال الحواجز الخرسانية الإنشائية التي تم وضعها بصفة موقتة إلى أرصفة ذات جودة عالية، وفقا للمعايير الهندسية المعتمدة لتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحد من أخطار المركبات، لافتا إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تهيئ مواقف حجز السيارات على مدار العام، وذلك بصيانة المرافق العامة والحدائق، وتخصيص أماكن لألعاب الأطفال تحت إشراف إدارة الحدائق.

وشدد على ضرورة توفر التراخيص النظامية اللازمة لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة بالعربات المتنقلة بالحدائق والمرافق العامة، تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون البلديات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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