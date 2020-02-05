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دراسة لربط المدارس المستأجرة بأجهزة استشعار للأحمال الزائدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

فيما اختتم أمس ملتقى مديري الدفاع المدني 2020 في «الذكاء الاصطناعي والابتكارات والتجارب الميدانية» بالدمام برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، وتحت شعار «الحاضر .. وصناعة المستقبل»، شدد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو خلال الملتقى على أهمية دراسة مشروع يربط العدادات والمحولات بأجهزة استشعار تقيس حجم الأحمال عليها، وتعطي تنبيها عند بلوغ الأحمال حدها الأقصى أو تجاوزها، لا سيما في المباني ذات الأهمية الحيوية والأكثر عرضة لتجاوز الأحمال على العدادات، كما يحدث في بعض مباني المدارس المستأجرة.

محطة قطار جدة

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وفي معرض رده على استيضاح لأحد الحضور حول مبرر منح الدفاع المدني ترخيص سلامة لمحطة قطار الحرمين، التي تعرضت لحريق مطلع صفر الماضي في جدة، قال العمرو، إن الشركة التي تولت بناء الأسقف للمحطة وبحسب البيانات التي قدمتها للدفاع المدني أكدت أن الأسطح المصنوع منها سقف المحطة مقاومة للحريق وأنها تجاوزت الفحوص، وهو أمر اتضح عدم صحته لاحقا، وأن جميع ملابسات الحادث قيد التحقيق، كما أن أنظمة الإطفاء الداخلية للمحطة إضافة لجهود الدفاع المدني جعلت نسبة تضرر المحطة جراء الحريق بين 20% إلى 30%.

استهلاك المباني الحكومية

وعرض المقدم المهندس غرم الله الزهراني من إدارة الشؤون الفنية المركزية بالدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، مبادرة حول الطاقة المتجددة كبديل مواكب لمتطلبات الرؤية، ذكر فيها أن دراسة أجريت من قبل الدفاع المدني أظهرت أن تعرفة استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية أعلى منها في كل قطاعات المباني الأخرى، سواء التجارية السكنية، أو الزراعية، أو الصحية والمصانع، وعليه اختير مبنى الدفاع المدني في حي الشاطئ بمكة المكرمة لتطبيق مبادرة توليد الطاقة الكهربائية للمبنى من الألواح الشمسية كبديل مساعد لخفض استهلاك الكهرباء.

تكلفة توليد الطاقة لمبنى من الألواح الشمسية