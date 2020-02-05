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بحث سبل تطوير عمل الجوازات في المنافذ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

نظمت الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم بالمديرية العامة للجوازات بالشراكة مع الإدارة العامة لتطوير المنافذ أمس، ورشة عمل لمناقشة الإجراءات المتعلقة بأعمال القطاع، والتي تخص إدارات المنافذ البرية والبحرية والجوية بجوازات المناطق، برئاسة مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ اللواء خالد المقبل، وحضور مديري إدارات المنافذ بجوازات المناطق، وذلك في مبنى الضيافة بالمديرية العامة للجوازات.

وتناقش الورشة، التي تستمر يومين، سبل تطوير العمل في الجوازات، وتحقيق أهداف القطاع الاستراتيجية، والتحضير للملتقى السنوي لمدير عام الجوازات مع مديري جوازات المناطق والإدارات المختصة بالمديرية.