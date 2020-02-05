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إغلاق 20 عربة للأطعمة المتنقلة بالخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها بلدية الخبر خلال اليومين الماضيين، عن إغلاق 20 عربة للأطعمة المتنقلة «فود ترك» مخالفة لاشتراطات البلدية. وأوضح رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن إدارة صحة البيئة بالبلدية نفذت جولات رقابية ميدانية على العربات المتنقلة، بهدف متابعتها لتطبيق الاشتراطات الصحية والتأكد من التزامها بالأنظمة، مشيرا إلى أنه جرى زيارة 80 عربة، رصدت خلالها 150 مخالفة، من ناحية التجهيزات، ومستوى النظافة، والعمل دون ترخيص، وتشغيل عمالة بشكل مخالف، فيما تم إلزام العربات التي تم إغلاقها مراجعة البلدية للتحقق من اكتمال الاشتراطات اللازمة، قبل السماح لها بممارسة العمل.



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