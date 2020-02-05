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مؤتمر دولي أول للطب المبني على البراهين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

سعيا لتحقيق الجودة في الخدمة المقدمة للمرضى، أطلقت الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، والجمعية السعودية للرعاية الصحية المبنية على البراهين بالرياض، أعمال المؤتمر الدولي الأول للطب المبني على البراهين وورش العمل في كتابة وتقييم الأدلة الإرشادية السريرية.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام أطباء من داخل المملكة وخارجها، في محاضرات علمية مختلفة، محورها الطب المبني على البراهين، بهدف الاطلاع على المستجدات العالمية في مجالي الطب المبني على البراهين والأدلة الإرشادية المبنية على البراهين، وتبادل المعارف والخبرات العلمية في آليات تبني الأدلة الإرشادية السريرية المبنية على البراهين، بما يتماشى مع التحول الصحي في المملكة للوصول لرؤية 2030، وصولا إلى التقييم النقدي للبحوث والمقالات العلمية.

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وتستلزم ممارسة الطب المبني على البراهين فهما ودراية بأسس تقييم الأبحاث ووضعها ضمن درجات حسب قوتها العلمية. ومن المهم جدا أن يصبح الأطباء والعاملون في القطاع الصحي ملمين بمفهوم الطب المبني على البراهين «EBM» ، وطرق البحث عن المعلومة الطبية المدعومة بالأبحاث العلمية القويمة، وذلك عند اتخاذ القرار الطبي.

يذكر أن الطب المبني على البراهين يعرف على أنه الاستخدام الدقيق والمتمحص والعقلاني لأفضل القرائن العلمية في اتخاذ القرار الطبي لرعاية المريض، أو بمعنى آخر هو ممارسة الطب بالإثبات العلمي. ويعتمد الطب المبني على البراهين على أساس تقييم الأبحاث وتوثيق الصالح منها ووضعها ضمن درجات حسب قوتها العلمية. ونتج عن هذا الكم الهائل عدد من الإصدارات الطبية، حيث يطبع كل يوم ما يزيد على خمسة آلاف بحث علمي.

المؤتمر يسعى إلى: