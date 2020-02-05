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اتفاقية بين جامعة الملك خالد ومركز مراقبة السموم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها لرفع مستوى البرامج والأنشطة التي تهتم بالتدريب وخدمة الطلاب، وقعت جامعة الملك خالد أمس اتفاقية تعاون مع مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة عسير، بحضور مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي بمقر الإدارة بالمدينة الجامعية بأبها. ومثل الجامعة في توقيع الاتفاقية وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد العمري، بينما مثل مركز مراقبة السموم مدير المركز الدكتور عبدالله الأسمري.



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