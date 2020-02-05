رابط الاستعلام عن صلاحية إقامة مغترب في السعودية 1441 برقم الإقامة عبر أبشر للجوازات

الاستعلام عن صلاحية إقامة مغترب من أكثر الخدمات التي يحتاج لها كل مغترب ووافد إلى المملكة العربية السعودية حيث يجب اتباع تجديد الإقامة وعدم التغاضي عنها حتى لا يقع المغترب أو الوافد للكثير من المشاكل والعقوبات و الغرامات المالية، لذلك خصصت وزارة الداخلية السعودية متمثلة في مصلحة الجوازات رابط مخصص عبر منصة أبشر الإلكترونية للاستعلام عن صلاحية إقامة وافد.

الاستعلام عن صلاحية وافد في السعودية 1441

عملية الاستعلام عن صلاحية وافد من أكثر الخدمات التي يهتم بها الوافدين والعاملين في المملكة العربية السعودية، ففي السابق كانت تحتاج تلك المهمة إلى التوجه إلى مصلحة الجوازات وكان يحتاج الأمر وقتاً طويلاً ومجهود أكبر والأن أصبح من السهل الاستعلام عن صلاحية وافد من خلال بوابة أبشر الإلكترونية.

كيفية الاستعلام عن صلاحية وافد 1441

من خلال خطوات سهلة وبسيطة يمكن للوافدين في السعودية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد وهي:

الدخول على منصة ابشر للجوزات.

كتابة البيانات الخاصة بالوافد للتسجيل في منصة ابشر.

كتابة رقم الإقامة، ورمز التحقق المرئي.

اختيار الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد.

الضغط على كلمة عرض وستظهر كل البيانات الخاصة بالإقامة من مدة صلاحية وموعد تجديدها.

عدم لا يهتم الوافدين بتجديد الإقامة يتعرض للغرامات المالية والعقوبات الكبيرة، فعندما لا يتم تجديدها للمرة الأولى يدفع الوافد 500 ريال سعودي والمرة الثانية يدفع 1000 ريال سعودي وفي المرة الثالثة يتم ترحيله إلى بلاده على الفور.