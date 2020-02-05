موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 27 شهر فبراير 2020

ينتظر المستفيدين من برنامج حساب المواطن صرف الدفعة 27 شهر فبراير 2020 ويعتبر برنامج حساب المواطن واحد من برامج الدعم التي توفرها الحكومة السعودية لراعيها الأكثر احتياجا والأسر وأصحاب الدخل المنخفض وذلك لتوفير حياة كريمة لها ومساعدتهم على التغلب لكافة صعوبات الحياة، وسوف نستعرض عليكم خلال هذا المقال موعد صرف برنامج حساب المواطن.

برنامج حساب المواطن الدفعة 27

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن وصول المبالغ المستحقة من حساب المواطن خلال الشهر الماضي في الدفعة 26 نحو 63 مليار ريال سعودي ومن المتوقع أن تزيد هذه المبالغ خلال هذا الشهر نظراً لارتفاع عدد المتقدمين فيس هذا البرنامج الذي حقق نجاح كبير منذ انطلاقه، والذي يشترط الحصول عليها عدد من الشروط وأهمها أن يكون المستفيد من أصحاب الدخل المنخفض والاسر الأكثر احتياجا وغيرها.

موعد إيداع الدفعة 27 من برنامج حساب المواطن

منذ أن بدأ صرف مبالغ حساب المواطن وهو يتم إيداع المبالغ المستحقة لكل مواطن في الحسابات البنكية الخاصة به في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، حيث سيتم إيداع الدفعة 27 شهر فبراير من حساب المواطن يوم الأثنين الموافق العاشر من فبراير 2020 في حساب كل مواطن ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين لتبلغهم بنزول الدفعة.

رابط التسجيل في برنامج حساب المواطن

يمكن للكثير من المواطنين التسجيل لصرف الدفعة 28 من حساب المواطن في شهر مارس 2020، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وتسجيل البيانات الخاصة به ومتابعة كل المستجدات التي تتعلق بالبرنامج.