شاهد عيان يروي تفاصيل جديدة في جريمة قَتل شاب وترك جثته أمام مستوصف بحائل

ذكر شاهد عيان على جريمة قتل شابين لآخر، تفاصيل الواقعة التي حدثت أمام مستوصف طبي في مدينة حائل قبل يومين، وتم تداولها عبر مقطع فيديو.

ووفقاً لـ ”عكاظ“ ، فإن الشاهد والذي يعمل أخصائي عناية مركزية في المستوصف لاحظ وقوف سيارة قرب المستوصف على الطريق، مبينا أنها كانت تراقب الموقف، في حين أن السيارة الأخرى التي حضرت أقلت جثمان المجني عليه.

وأضاف أن أحد المتهمين ترجل من السيارة التي تتواجد بها الجثة تاركا بابها مفتوحا وفي وضعية التشغيل وزر التنبيه فيها يعمل، ثم ركب مع الآخر، وانطلقا هاربين.

ولفت إلى أنه ارتاب في الأمر، فتوجه من فوره نحو السيارة ليجد المجني عليه مغطى بكومة بطانيات، إذ تبين أن الجثة تعود لسعودي عشريني، وأنه توفي إبان الواقعة قبل 4 ساعات، فتم التحفظ عليها وإبلاغ الشرطة.

وكانت شرطة حائل أعلنت القبض على شخصين في العقد الثالث من العمر متورطين في جريمة قَتل مواطن في استراحة بمركز القاعد، عد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة.