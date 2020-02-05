شاهد: صورة نادرة لضباط الجيش السعودي المشاركين في الدفاع عن فلسطين.. والكشف عن تاريخ التقاطها

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الأربعاء ، صورة نادرة لضباط الجيش السعودي المشاركين في الدفاع عن فلسطين في عامي 1367- 1368 هـ 1948م.
وأظهرت الصورة تجمع كبير من الضباط بالجيش السعودي المشاركين في الدفاع عن فلسطين في حرب عام 1948 ، فيما تفاعل المغردين مع الصورة وأكدوا أن المملكة مثلما تبذل صوتها وثقلها الدوليين لـ فلسطين ، فإنها كانت قد بذلت شجاعة ودم أبنائها في سبيل الدفاع عنها.
وتعيد الصورة التي قدمتها دارة الملك عبدالعزيز إلى الذاكرة العربية والإسلامية، وإلى عهدة “شرف” وعدالة القضية الفلسطينية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قدى أجرى اتصالا مع الرئيس الفلسطيني الأسبوع الماضي وقال خادم الحرمين ” “قضيتكم هي قضيتنا وقضية العرب والمسلمين، ونحن معكم”.
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