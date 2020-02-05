الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الأربعاء

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على تراجع بنسبة 0.5 % عند 8094 نقطة (- 44 نقطة)، مسجلًا أدنى إغلاق في نحو شهرين، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.8 مليار ريال.

وانخفض سهم “أرامكو السعودية” اليوم الأربعاء بنحو (0.59%) عند 33.65 ريال للسهم.

فيما تراجع سهم “سابك” بنحو 1 % عند 86.40 ريال، وأنهت أسهم “اس تي سي” و”بنك ساب” و”جبل عمر” و”موبايلي” و”سامبا”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.